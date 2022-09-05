Huawei поймали на вывозе русских сотрудников. В теплые страны

Компания Huawei увезла из России часть своих сотрудников, выяснили «Ведомости». В Китай россиян Huawei перевозить не стала. Все, кто дал согласие на переезд, сейчас живут в Казахстане и Узбекистане. Кроме того, они больше не занимаются российским рынком – их переориентировали на страны СНГ.

Официально российское представительство Huawei не подтверждает и не опровергает факт нахождения бывших работников в Узбекистане и Казахстане. Об этом изданию сообщили приближенный к Huawei источник, а также один из партнеров компании.