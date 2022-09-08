Управленческий учет – кому, зачем?

Глубокий анализ данных помогает видеть закономерности и причины произошедших событий, прогнозировать результаты, чтобы быть эффективнее. На глаз не определишь, грозят ли компании кассовые разрывы и заморозка денег. Да и очередной необдуманный расход авансов на что списать, как не на факт управленческой ошибки?

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