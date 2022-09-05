В организациях могут внедрить должности цеховых врачей

Такие врачи будут консультировать, проводить диспансеризацию, направят на исследования, а если надо — окажут помощь с госпитализацией в стационар.

Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании в правительстве.

Производственная медицина сегодня становится одним из ключевых факторов в укреплении общественного здоровья, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Михаил Мишустин выступил за развитие производственной медицины и открытие небольшими предприятиями такой службы прямо на своих объектах.

Компаниям, где уже есть такие подразделения, помогут заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения. В этом случае работники смогут получать всю необходимую медицинскую помощь.

О введении на предприятиях должности цехового врача говорили еще несколько лет назад. Об этих планах и списке обязанностей цехового (офисного) врача мы рассказывали здесь.