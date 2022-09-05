Банки

Банки раскроют информацию. Но не всем

Банки предлагают создать закрытый интернет-портал для раскрытия отчетности.

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Из-за санкций российским банкам разрешили не показывать бухгалтерскую отчетность. Но информация необходима другим банкам, страховщикам, брокерам, дилерам, аудиторам и так далее.

Чтобы решить проблему, банкиры предлагают отчетность публиковать. Но в закрытом портале, доступ к которому получат только избранные. Альтернатива – доступ к отчетности, который будут давать через личный кабинет организации в Банке России. А степень доступа установят сами банки. В общем, информацию банки давать готовы. Но только тем, кому надо. А частные инвесторы, независимые аналитики и журналисты подождут до лучших времен.

Участникам рынка отраслевая отчетность и отчетность контрагентов все же необходима, но делиться ею с широким кругом они пока не готовы, поясняет Войлуков. Поэтому АБР предлагает открыть доступ к ней только участникам рынка, поднадзорным Банку России. К таким сейчас относятся кредитные организации, МФО и кредитные кооперативы, страховые компании, брокеры, дилеры и управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, рейтинговые агентства и аудиторы.

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