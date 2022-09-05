Трудовое право

Курьеры и промоутеры Тинькофф подают коллективный иск к банку

11 тыс. сотрудников Тинькофф собираются подать коллективный иск. Они считают, что банк им недоплатил.

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Инициативная группа сотрудников Тинькофф Банка намерена подать коллективный иск к банку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо группы. Из него следует, что причиной разбирательства является недополучение «тысячами сотрудников» банка около 40% зарплаты с марта.

«За март представители Тинькоффа… получили на 40% меньшие выплаты, чем за прошлые месяцы при одинаковом графике. Непосредственные руководители заверили сотрудников, что произошла ошибка и обещали, что банк "доначислит" несправедливо удержанные суммы. Однако в следующем месяце ситуация повторилась, а перерасчет за март составил всего несколько сотен рублей, хотя работники не досчитались по 30–50 тыс.», – рассказали авторы письма.

Проблема может коснуться 11 тыс. сотрудников банка, а именно курьеров банковских и сим-карт, а также промоутеров, следует из письма. Эти сотрудники работают по договору гражданско-правового характера. И основным требованием коллективного иска в письме называется признание договоров ГПХ трудовыми.

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