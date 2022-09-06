Сдать уточненный 6-НДФЛ за 2021 год с обнулением налога по матвыгоде лучше до сдачи текущего отчета

Лучше всего сдать корректировку до того, как подойдет срок для сдачи текущей формы 6-НДФЛ, в которой будет отражен возвращенный сотруднику налог. Такой совет дает эксперт Екатерина Дьяченко.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

В 2021 году у сотрудника удержали НДФЛ с матвыгоды, а в 2022 году вышел закон, который отменяет налог задним числом с 2021 года. В августе 2022 года при расчете зарплаты компания пересчитала налог и в начале сентября деньги сотруднику вернули.

ФНС в письме № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022 рассказала, что нужно сдать уточненки, причем в годовой отчет надо включить только те справки о доходах, в которых будет исправление.

Возврат налога сотрудникам надо произвести из тех сумм, которые причитаются к перечислению сейчас. Для этого у компании есть 3 месяца с момента поступления заявления от сотрудника.

Причем 3 месяца — это срок на возврат налога. Для уточненок конкретного срока нет.

Об обязанности сдать уточненки также ФНС сообщила в письме № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022.

В 6-НДФЛ за 9 месяцев будет заполнена строка 190 раздела 2. У ФНС могут возникнуть вопросы, что за сумму вернули человеку. Поэтому целесообразно, чтобы в предыдущих расчетах было показано ее излишнее удержание. А значит расчеты за 2021 год лучше пересдать до сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 года.