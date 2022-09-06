Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к торгам. Нерезидентам из дружественных стран

Новым клиентам также станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.

В то же время клиенты-нерезиденты из недружественных государств, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать ограниченные операции с акциями.

Им будет закрыт доступ к акциям стратегических и ряда иных предприятий.

На Мосбирже напомнили, что профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа к торгам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Напомним, что ЦБ с 1 октября начнет ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.