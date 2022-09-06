Повышение квалификации для бухгалтеров

Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения

Спасите свой бизнес в период экономических потрясений

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Регионы один за другим принимают антикризисные меры. Но что делать, если вам от них ни холодно, ни жарко. Как внутренними ресурсами спасти бизнес?

15 сентября мы даем старт нового потока на курсе повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения».

На курсе получите все нужные для работы с УУ навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.

Бюджетирование – это инструмент снижения рисков и повышения определенности в бизнесе. Из-за этого оно было востребовано в кризис 90-х и в нынешней ситуации. В курс включены материалы о том, какие антикризисные шаги компании могут предпринять сейчас на основе данных управленческих отчетов.

Программа рассчитана на месяц плотной учебы. Есть возможность задавать вопросы преподавателю и получить удостоверение о повышении квалификации.

Мы берем только 50 человек, чтобы преподаватели смогли уделить внимание каждому. Изучите внимательно программу курса и запишитесь.

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше

«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:

• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;
• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;
• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.

После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Посмотрите полную программу курса здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

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