Регионы один за другим принимают антикризисные меры. Но что делать, если вам от них ни холодно, ни жарко. Как внутренними ресурсами спасти бизнес?

15 сентября мы даем старт нового потока на курсе повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения».

На курсе получите все нужные для работы с УУ навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.

Бюджетирование – это инструмент снижения рисков и повышения определенности в бизнесе. Из-за этого оно было востребовано в кризис 90-х и в нынешней ситуации. В курс включены материалы о том, какие антикризисные шаги компании могут предпринять сейчас на основе данных управленческих отчетов.

Программа рассчитана на месяц плотной учебы. Есть возможность задавать вопросы преподавателю и получить удостоверение о повышении квалификации.

Мы берем только 50 человек, чтобы преподаватели смогли уделить внимание каждому. Изучите внимательно программу курса и запишитесь.