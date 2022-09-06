Маркетплейсы

Столица поддержит локальные бренды товаров и ПО бесплатным продвижением

Компании смогут бесплатно разместить товары на платформе и получить рекламное продвижение. О московской продукции планируется рассказать в наружной рекламе, на интернет-площадках и СМИ.

Версия для печати

Столичные производители товаров получат поддержку в рамках программы «Сделано в Москве». Задачи проекта – популяризация и продвижение столичных брендов и знакомство с ними. Новая программа поддержки объединит разные форматы продвижения товаров и специальный медиаресурс сделановмоскве.рф, откуда можно перейти на маркетплейс или сайт компании, чтобы приобрести понравившийся товар.

Присоединиться к программе «Сделано в Москве» могут производители товаров и разработчики программного обеспечения, если их производство находится в столице.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн. Достаточно указать название предприятия, ИНН и адрес производства, а также приложить презентационные материалы о компании. С заявителем свяжутся менеджеры, которые помогут подготовить информацию о продукции для участия в программе и проконсультируют по всем вопросам. Весь процесс занимает два-три рабочих дня.

В будущем продукцию столичных брендов можно будет приобрести в офлайн-магазинах. Кроме того, товары московского производства выделят в отдельные секции на популярных маркетплейсах.

За прошедшие пять лет более 1,3 тысячи московских компаний при поддержке города представили продукцию и услуги на крупнейших мероприятиях во всем мире.

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше

«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:

• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;
• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;
• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.

После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Посмотрите полную программу курса здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

Маркетплейсы

Столица поддержит локальные бренды товаров и ПО бесплатным продвижением

Компании смогут бесплатно разместить товары на платформе и получить рекламное продвижение. О московской продукции планируется рассказать в наружной рекламе, на интернет-площадках и СМИ.

Повышение квалификации

Госзакупки

Власти утвердили новый порядок направления сведений в реестр контрактов, содержащих гостайну

Новый порядок формирования и направления сведений в реестр контрактов, содержащих гостайну, вступает в силу 10 сентября 2022 года (приказ Федерального казначейства от 18.07.2022 № 17н).

Мероприятия

Разместить
Обучение для бухгалтеров

Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» при оформлении «Клерк.Премиум» до 11 сентября

У всех бухгалтеров есть возможность получить официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением в госреестр. Вы станете специалистом, который молниеносно понимает, где в учете может закрасться ошибка и как ее избежать. Записывайтесь бесплатно. Курс длится месяц, обучение онлайн.

ЭДО

Обмен ЭПД стартовал 1 сентября

1 сентября 2022 года Минтранс запустил государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Это значит, что у участников грузоперевозок появилась возможность обмениваться транспортными накладными и другими документами в электронном виде.

Обмен ЭПД стартовал 1 сентября
Налоговые проверки

Налоговики вправе требовать у компании карточки по счетам бухучета

Компания исчисляет налоговую базу на основе регистров бухучета и других документов. Фискалы вправе проверить регистры бухучета. Если компания не представит карточки по счетам, инспекторы оштрафуют ее. И суд может их поддержать.

АУСН

При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

Компании и ИП на АУСН, не начисляют на выплаты работникам страховые взносы. За себя ИП их тоже не платят. А раз обязанности платить их нет, то и учитывать их в расходах нельзя (если вдруг зачем-то уплатили).

Читать еще