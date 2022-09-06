Столица поддержит локальные бренды товаров и ПО бесплатным продвижением

Столичные производители товаров получат поддержку в рамках программы «Сделано в Москве». Задачи проекта – популяризация и продвижение столичных брендов и знакомство с ними. Новая программа поддержки объединит разные форматы продвижения товаров и специальный медиаресурс сделановмоскве.рф, откуда можно перейти на маркетплейс или сайт компании, чтобы приобрести понравившийся товар.

Присоединиться к программе «Сделано в Москве» могут производители товаров и разработчики программного обеспечения, если их производство находится в столице.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн. Достаточно указать название предприятия, ИНН и адрес производства, а также приложить презентационные материалы о компании. С заявителем свяжутся менеджеры, которые помогут подготовить информацию о продукции для участия в программе и проконсультируют по всем вопросам. Весь процесс занимает два-три рабочих дня.

В будущем продукцию столичных брендов можно будет приобрести в офлайн-магазинах. Кроме того, товары московского производства выделят в отдельные секции на популярных маркетплейсах.

За прошедшие пять лет более 1,3 тысячи московских компаний при поддержке города представили продукцию и услуги на крупнейших мероприятиях во всем мире.