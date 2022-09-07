Проверки

⚡Проверки бизнеса могут отменить навсегда. Прозрачность расчетов обеспечит цифровой рубль

Генпрокуратура выступает за цифровой рубль. Новый слоган: меньше проверок – больше пользы для экономики.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Генеральная прокуратура вместе с правительством работает над тем, чтобы большинство проверок бизнеса, чья деятельность не связана с рисками нанесения ущерба, была отменена навсегда. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме, передает РБК.

В середине июня Путин на ПМЭФ предложил отказаться от большинства проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Краснов подтвердил, что генпрокуратура и Минэкономразвития и аппарат правительства обсуждают, как избавить предпринимателей от административного давления. Генпрокуратура выступила за введение цифрового рубля.

   В целом использование современных технологий, на мой взгляд, способно позитивно влиять на бизнес-климат. В числе таких прогрессивных инструментов вижу возможное введение Центробанком цифрового рубля

Если видно, как проводятся расчеты, то и проверок проводить не нужно. Как вам такой бизнес-климат?

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