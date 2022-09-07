📑 Скоро будут новые бланки уведомлений об обработке персональных данных

Проект приказа РКН с формой бланков размещен на федеральном портале.

Будет три новых бланка: уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных;

уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения;

уведомление о прекращении обработки персональных данных.

В первичном уведомлении надо указать:

каким путем идет обработка данных;

на каком основании данные обрабатываются;

какие меры принимаются для обеспечения безопасности обработки;

дату начала обработки;

срок или условие прекращения обработки;

сведения о трансграничной передаче персданных;

сведения об обеспечении безопасности персданных.

Многие компании и ИП стремились сдать такое уведомление до 1 сентября, так как именно с этой даты заработали новые поправки в закон о персданных.

А потом выяснилось, что спешка была ни к чему. 1 сентября РКН опубликовал на своем сайте сообщение о том, что скоро будут новые бланки уведомлений, вот их и надо будет заполнять.

Кстати, мы провели опрос на тему сдачи уведомлений и выяснили, что до 1 сентября успели все сдать 43% наших читателей. 35% со стороны наблюдали за этой суетой и не формировали уведомление.

Еще 22% вообще не знали, что нужно сдавать какие-то уведомления в РКН.