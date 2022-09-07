Защита персональных данных

📑 Скоро будут новые бланки уведомлений об обработке персональных данных

Все операторы, в том числе работодатели, должны сдать в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных. Бланки таких уведомлений скоро утвердят.

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Проект приказа РКН с формой бланков размещен на федеральном портале.

Будет три новых бланка:

  • уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных;
  • уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения;
  • уведомление о прекращении обработки персональных данных.

В первичном уведомлении надо указать:

  • каким путем идет обработка данных;
  • на каком основании данные обрабатываются;
  • какие меры принимаются для обеспечения безопасности обработки;
  • дату начала обработки;
  • срок или условие прекращения обработки;
  • сведения о трансграничной передаче персданных;
  • сведения об обеспечении безопасности персданных.

Многие компании и ИП стремились сдать такое уведомление до 1 сентября, так как именно с этой даты заработали новые поправки в закон о персданных.

А потом выяснилось, что спешка была ни к чему. 1 сентября РКН опубликовал на своем сайте сообщение о том, что скоро будут новые бланки уведомлений, вот их и надо будет заполнять.

Кстати, мы провели опрос на тему сдачи уведомлений и выяснили, что до 1 сентября успели все сдать 43% наших читателей. 35% со стороны наблюдали за этой суетой и не формировали уведомление.

Еще 22% вообще не знали, что нужно сдавать какие-то уведомления в РКН.

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