Детские пособия

Семье, где год никто не работал, дадут пособие на детей, если есть уважительная причина

При назначении пособий на детей с 9 до 8 лет и с 8 до 17 лет смотрят на доход семьи и имущество. Если дохода вообще не было, пособие не дадут. Это правило нулевого дохода. Но из него есть много исключений.

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В правилах прописаны периоды жизни, в которые не работать можно и это не отразится негативно на выплате пособия.

Среди таких периодов — декрет, отпуск по уходу за ребенком и т.д.

Если в расчетном периоде у семьи не было дохода максимум в течение 10 месяцев (по уважительной причине), пособие дадут, поясняет Минтруд.

Если в течение года у родителей был заработок, пусть и кратковременный, то пособие назначат.

Правило нулевого дохода применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде.

Расчетный период для каждого пособия разный. Если обратиться за пособием на ребенка-школьника в сентябре 2022 года, расчетный период будет май 2021 — апрель 2022.

Как определять расчетный период — смотрите в нашей таблице.

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