Неработающим пенсионерам могут увеличить выплату. На ВЭФ обсуждали, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться

Широкое обсуждение этой темы началось после внесения поправок в Конституцию. Доклады на эту тему представляли в разные органы власти, президенту.

Москалькова заявила, что все пенсионеры должны быть в равных условиях.

Кроме того, она напомнила, что сейчас процесс пересчета пенсии после увольнения идет быстрее, передает РИА Новости. Раньше на это уходило 4 месяца, теперь — 2.

Поясним, недавно внесли поправки в закон о персучете № 27-ФЗ, и ПФР теперь черпает информацию об увольнении пенсионеров не только из СЗВ-М, но и из СЗВ-ТД. А этот отчет сдают значительно раньше, чем СЗВ-М.

Напомним, в Госдуму регулярно вносят законопроекты по индексации пенсий работающим пенсионерам. Из недавнего — законопроект от ЛДПР, внесен в конце августа.

Кстати, работающие пенсионеры успешно применяют лайфхак: увольняются на месяц и снова устраиваются, получая при этом индексацию.