Работающим пенсионерам хотят отменить ограничение на пересчет пенсии и вернуть индексацию

Законопроект внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР.
В этом году максимальная прибавка к пенсии была — 354 руб. 27 коп.
Если у пенсионера была хорошая зарплата и в пересчете в баллы она составляет, например, 8 баллов, ему все равно больше 3 не дадут.
Про механизм перерасчета пенсий мы рассказывали в материале «С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько».
Депутаты предлагают убрать это трехбалльное ограничение. И для пенсионеров, и для их молодых коллег потолок будет один — 10 баллов.
Кроме того, в законопроекте ЛДПР заложена норма по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, пишет ИА ТАСС.
В пояснительной записке говорится, что сейчас для работающих пенсионеров действует двойное ограничение, что несправедливо.
Это уже не первый законопроект подобного плана. В апреле с аналогичными предложениями выступила депутат ГД Оксана Дмитриева.