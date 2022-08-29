Пенсии

Работающим пенсионерам хотят отменить ограничение на пересчет пенсии и вернуть индексацию

Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам делают перерасчет пенсии с учетом взносов, уплаченных за них работодателями в прошлом году. Но есть потолок для перерасчета – 3 балла. Его хотят убрать.

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Законопроект внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР.

В этом году максимальная прибавка к пенсии была — 354 руб. 27 коп.

Если у пенсионера была хорошая зарплата и в пересчете в баллы она составляет, например, 8 баллов, ему все равно больше 3 не дадут.

Про механизм перерасчета пенсий мы рассказывали в материале «С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько».

Депутаты предлагают убрать это трехбалльное ограничение. И для пенсионеров, и для их молодых коллег потолок будет один — 10 баллов.

Кроме того, в законопроекте ЛДПР заложена норма по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, пишет ИА ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что сейчас для работающих пенсионеров действует двойное ограничение, что несправедливо.

Это уже не первый законопроект подобного плана. В апреле с аналогичными предложениями выступила депутат ГД Оксана Дмитриева.

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