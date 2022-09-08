Экономика России

16 российских регионов не досчитались налога на прибыль. Это почти в два раза больше, чем два месяца назад

Растет число регионов, в которых снижается размер поступлений в бюджет по налогу на прибыль.

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К концу лета 2022 года Минфин зафиксировал снижение поступлений налога на прибыль в региональный бюджет в 16 регионах. 2 месяца назад таких регионов было 9, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Налог на прибыль является ключевым источником поступления денежных средств в региональный бюджет (почти 57% всех поступлений в бюджет регионов в первом полугодии 2022 приходилось именно на этот налог).

Еще в июле, в 76 из 85 регионов РФ по данным Счетной палаты поступления в региональные бюджеты росли. Снижение поступлений по налогу на прибыль в большинстве регионов (Республика Карелия, Белгородская, Курская, Липецкая, Свердловская и Челябинская области, Забайкальский край) связывают с проблемами в металлургической отрасли, отметили в Минфине.

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