16 российских регионов не досчитались налога на прибыль. Это почти в два раза больше, чем два месяца назад

К концу лета 2022 года Минфин зафиксировал снижение поступлений налога на прибыль в региональный бюджет в 16 регионах. 2 месяца назад таких регионов было 9, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин.
Налог на прибыль является ключевым источником поступления денежных средств в региональный бюджет (почти 57% всех поступлений в бюджет регионов в первом полугодии 2022 приходилось именно на этот налог).
Еще в июле, в 76 из 85 регионов РФ по данным Счетной палаты поступления в региональные бюджеты росли. Снижение поступлений по налогу на прибыль в большинстве регионов (Республика Карелия, Белгородская, Курская, Липецкая, Свердловская и Челябинская области, Забайкальский край) связывают с проблемами в металлургической отрасли, отметили в Минфине.