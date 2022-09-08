Инвестиции

Госбанки могут выплатить дивиденды в 2023 году. Они заявлены в бюджете

В бюджет на 2023 год запланированы дивиденды от государственных банков, заявил курирующий финансовый рынок заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

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 В 2022 году ЦБ рекомендовал всем коммерческим банкам и некредитным организациям отказаться от выплаты дивидендов из-за сложной экономической ситуации.

На 2023 год Правительство заложило в бюджет дивиденды от госбанков, однако от них можно будет отказаться, если банкам, попавшим под санкции, понадобится помощь.

Я допускаю, что отдельные банки окажутся в ситуации, когда они не смогут платить дивиденды или это будет нецелесообразно. Это будет рассматриваться индивидуально, но наш базовый подход, конечно, что дивиденды будут заложены

Необходимость наращивать кредитование может появиться из-за кредитования ВПК или в процессе замещения западных кредитов. Отказ от дивидендов может стать дополнительной мерой финансовой поддержки, но для каждого банка вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Кризис, вызванный санкциями против России значительно ударил по банковскому сектору. Сейчас банки не раскрывают отчетность, но, из слов первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, по итогам первого полугодия банки ушли в убыток на 1,5 трлн.руб. Именно по этой причине банки отказываются от выплаты дивидендов, даже Сбербанк и ВТБ в этом году, по решению Правительства РФ не выплатят дивиденды своим акционерам.

В 2023 году ситуация может измениться, поэтому Правительство заложило дивиденды в бюджет на будущий год.

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