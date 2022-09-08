В 2023 году платить все налоги надо до 28 числа, а отчитываться за них – до 25 числа

Об этом напоминает ФНС на своем сайте.
Речь идет о таких налогах как НДС, налог на прибыль, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховые взносы.
Поясним, 25 число — это единая универсальная дата, но 25 числа какого месяца надо отчитываться, это зависит от конкретного налога. Периодичность осталась прежней.
Аналогично и с уплатой 28 числа: какие-то налоги и взносы надо платить каждый месяц 28 числа, какие-то — только раз в квартал.
Например, сдавать декларацию по УСН надо будет:
- организациям — до 25 марта следующего года;
- ИП — до 25 апреля следующего года.
Срок уплаты налога по УСН:
- авансы — до 28 числа месяца, следующего за кварталом;
- налог организаций — до 28 марта следующего года;
- налог ИП — до 28 апреля следующего года.
Таблица по срокам для УСН — здесь.
Стразовые взносы с зарплаты сотрудников надо будет платить до 28 числа каждого месяца. Сдавать РСВ — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Сроки уплаты имущественных налогов — здесь.
Все сроки для НДФЛ на 2023 год — здесь.