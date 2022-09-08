ЕНП (единый налоговый платеж)

В 2023 году платить все налоги надо до 28 числа, а отчитываться за них – до 25 числа

С 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций – не позднее 25-го числа, а также единый срок уплаты на единый счет – 28-е число.

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В 2023 году платить все налоги надо до 28 числа, а отчитываться за них – до 25 числа
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Речь идет о таких налогах как НДС, налог на прибыль, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховые взносы.

Поясним, 25 число — это единая универсальная дата, но 25 числа какого месяца надо отчитываться, это зависит от конкретного налога. Периодичность осталась прежней.

Аналогично и с уплатой 28 числа: какие-то налоги и взносы надо платить каждый месяц 28 числа, какие-то — только раз в квартал.

Например, сдавать декларацию по УСН надо будет:

  • организациям — до 25 марта следующего года;
  • ИП — до 25 апреля следующего года.

Срок уплаты налога по УСН:

  • авансы — до 28 числа месяца, следующего за кварталом;
  • налог организаций — до 28 марта следующего года;
  • налог ИП — до 28 апреля следующего года.

Таблица по срокам для УСН — здесь.

Стразовые взносы с зарплаты сотрудников надо будет платить до 28 числа каждого месяца. Сдавать РСВ — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Сроки уплаты имущественных налогов — здесь.

Все сроки для НДФЛ на 2023 год — здесь.

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