НДФЛ

📌 Об НДФЛ с 23 по 22 число надо сообщить до 25-го и заплатить налог до 28-го. И еще отчитаться раз в квартал. Таблица с новыми датами

С 2023 года до 28 числа надо будет платить НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. До 25 числа каждого месяца надо будет сдавать в ИФНС уведомления. Кроме этого, как обычно, надо сдавать 6-НДФЛ, но даты сдачи будут другие.

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Все эти поправки — в Федеральном законе от 14.07.2022 № 263-ФЗ о введении единого налогового счета.

Чтобы вы не запутались в новых нормах и датах, мы собрали все в одну таблицу.

Период, в котором было удержание налога

Дата уплаты

Дата сдачи уведомления

Дата сдачи 6-НДФЛ

С 01.01.2023 по 22.01.2023

30.01.2023

25.01.2023

За 1 квартал до 25.04.2023

С 23.01.2023 по 22.02.2023

28.02.2023

27.02.2023

С 23.02.2023 по 22.03.2023

28.03.2023

27.03.2023

С 23.03.2023 по 22.04.2023

28.04.2023

25.04.2023

За полугодие до 25.07.2023

С 23.04.2023 по 22.05.2023

29.05.2023

25.05.2023

С 23.05.2023 по 22.06.2023

28.06.2023

26.06.2023

С 23.06.2023 по 22.07.2023

28.07.2023

25.07.2023

За 9 месяцев до 25.10.2023

С 23.07.2023 по 22.08.2023

28.08.2023

25.08.2023

С 23.08.2023 по 22.09.2023

28.09.2023

25.09.2023

С 23.09.2023 по 22.10.2023

30.10.2023

25.10.2023

За год до 26.02.2024

С 23.10.2023 по 22.11.2023

28.11.2023

27.11.2023

С 23.11.2023 по 22.12.2023

28.12.2023

25.12.2023

С 23.12.2023 по 31.12.2023

29.12.2023

29.12.2023

 

НДФЛ

📌 Об НДФЛ с 23 по 22 число надо сообщить до 25-го и заплатить налог до 28-го. И еще отчитаться раз в квартал. Таблица с новыми датами

С 2023 года до 28 числа надо будет платить НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. До 25 числа каждого месяца надо будет сдавать в ИФНС уведомления. Кроме этого, как обычно, надо сдавать 6-НДФЛ, но даты сдачи будут другие.

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