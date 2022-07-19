📌 Об НДФЛ с 23 по 22 число надо сообщить до 25-го и заплатить налог до 28-го. И еще отчитаться раз в квартал. Таблица с новыми датами

Все эти поправки — в Федеральном законе от 14.07.2022 № 263-ФЗ о введении единого налогового счета.
Чтобы вы не запутались в новых нормах и датах, мы собрали все в одну таблицу.
Период, в котором было удержание налога
Дата уплаты
Дата сдачи уведомления
Дата сдачи 6-НДФЛ
С 01.01.2023 по 22.01.2023
30.01.2023
25.01.2023
За 1 квартал до 25.04.2023
С 23.01.2023 по 22.02.2023
28.02.2023
27.02.2023
С 23.02.2023 по 22.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
С 23.03.2023 по 22.04.2023
28.04.2023
25.04.2023
За полугодие до 25.07.2023
С 23.04.2023 по 22.05.2023
29.05.2023
25.05.2023
С 23.05.2023 по 22.06.2023
28.06.2023
26.06.2023
С 23.06.2023 по 22.07.2023
28.07.2023
25.07.2023
За 9 месяцев до 25.10.2023
С 23.07.2023 по 22.08.2023
28.08.2023
25.08.2023
С 23.08.2023 по 22.09.2023
28.09.2023
25.09.2023
С 23.09.2023 по 22.10.2023
30.10.2023
25.10.2023
За год до 26.02.2024
С 23.10.2023 по 22.11.2023
28.11.2023
27.11.2023
С 23.11.2023 по 22.12.2023
28.12.2023
25.12.2023
С 23.12.2023 по 31.12.2023
29.12.2023
29.12.2023