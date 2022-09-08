Обзоры для бухгалтера

Заказчики диктуют поставщикам, в каком банке у них должен быть расчетный счет

Каждая компания сама решает, сколько расчетных счетов ей надо и в каких банках. Но иногда приходится открывать новые счета под давлением из вне.

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Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

У компании уже есть счета в шести банках. Но новый заказчик после заключения договора потребовал открыть еще один — в МТС Банке. Такого поворота событий поставщик не ожидал. Еще один расчетный счет не входил в его планы.

Есть вариант написать письмо контрагенту с обоснованием своего нежелания открывать новый счет. Возможно, они войдут в положение и не будут настаивать на этом условии.

Участники обсуждения советуют не предпринимать никаких действий и пользоваться счетом, который фигурирует в подписанном договоре.

А если такое условие о счете в определенном банке было включено в договор, то что ж, надо было внимательно читать весь текст, в том числе и тот, что сделан мелким шрифтом.

А вы сталкивались с таким требованием контрагентов?

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