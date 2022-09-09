Аудиторские компании неохотно раскрывают новые данные. Половина из топ-20 боится санкций

Аудиторские организации не спешат выполнять требования приказа Минфина по расширенному раскрытию информации о своей деятельности, выяснил «Ъ».

С начала сентября аудиторские компании обязаны раскрывать не только название, адрес, имя руководителя и прочие технические данные, но также доли и имена бенефициаров компаний, количество сотрудников, названия крупнейших клиентов, выручку по разным направлениям.

Информация должна обновляться ежегодно или по мере изменений

Между тем из топ-20 аудиторских компаний лишь чуть больше половины раскрыли данные, в то время как на сайте трети организаций информация отсутствует. Некоторые раскрывают информацию частично или по старым правилам совета по аудиторской деятельности.

2498 аудиторских компаний работали на российском рынке на начало сентября 2022 года.

Пока раскрытие информации слабо контролируется, а отсутствие реальной практики наказаний позволяет расслабиться.