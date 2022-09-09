Чеки в ресторанах будут скромнее. В общепите снизились закупочные цены на 10%

Цены продукты питания для ресторанов почти вернулись к февральскому уровню, пишет «Ъ».

Так, продукты для японской кухни подешевели почти на 15%, овощи и фрукты на 13,8%, бакалея на 13,2%, а мясо и мясная продукция на 9,5%. Ингредиенты для заведений быстрого питания упали в цене почти на 8%.

Резкий скачок цен на продукты для общепита произошел в марте, когда в среднем цены выросли на 23%.

Это заставило предприятия общественного питания пересмотреть меню, убрать некоторые позиции и поднять собственные цены.

Как отметила гендиректор RestCon Елена Перепелица с февраля блюда в ресторанах подорожали от 10 до 30%.

Конечно, продукты являются основным, но не единственным источником формирования конечной цены готового блюда, поэтому ждать резких падений цен на позиции в меню ресторанов не стоит.