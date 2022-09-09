Эквайринг

ПСБ предлагает самозанятым принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета

Чтобы принимать онлайн-платежи самозанятому достаточно оформить дебетовую банковскую карту физического лица.

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Физлица и ИП, работающие в статусе самозанятых уже сейчас могут принимать оплату за свою работу с помощью сервиса ПСБ Бизнес Пэй.

Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в банке на основании договора эквайринга с самозанятым.

«Такая система полностью обеспечивает функционал, соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства», — сказал Никита Хомутов, вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ.

Тариф за использование такой системы фиксирован — 2,3%.

Услугу можно подключить без визита в банк, карту доставит курьер.

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