ПСБ предлагает самозанятым принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета

Физлица и ИП, работающие в статусе самозанятых уже сейчас могут принимать оплату за свою работу с помощью сервиса ПСБ Бизнес Пэй.

Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в банке на основании договора эквайринга с самозанятым.

«Такая система полностью обеспечивает функционал, соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства», — сказал Никита Хомутов, вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ.

Тариф за использование такой системы фиксирован — 2,3%.

Услугу можно подключить без визита в банк, карту доставит курьер.