Avaya уходит из России. Все сотрудники на грани увольнения

Это уже не временная приостановка деятельности, а полноценный уход с рынка.
Avaya занимается разработкой и строительством корпоративных сетей связи.
По имеющимся данным представительство Avaya в России будет полностью расформировано, а персонал распущен.
Что послужило такому решению трудно судить — антироссийские санкции или план компании по массовому сокращению сотрудников.
Последние годы компания находится не в лучшем финансовом положении.
В 2017 году компания была вынуждена написать заявление о признании себя банкротом и с тех пор ситуация не изменилась в лучшую сторону.