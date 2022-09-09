Санкции 2022

Avaya уходит из России. Все сотрудники на грани увольнения

Американская компания Avaya решила свернуть бизнес в России. Представительство закрывается, а персоналу грозит увольнение.

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Это уже не временная приостановка деятельности, а полноценный уход с рынка.

Avaya занимается разработкой и строительством корпоративных сетей связи.

По имеющимся данным представительство Avaya в России будет полностью расформировано, а персонал распущен.

Что послужило такому решению трудно судить — антироссийские санкции или план компании по массовому сокращению сотрудников.

Последние годы компания находится не в лучшем финансовом положении.

В 2017 году компания была вынуждена написать заявление о признании себя банкротом и с тех пор ситуация не изменилась в лучшую сторону.

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