Банки

Альфа-банк сделал бесплатными все рестораны в российских аэропортах

Альфа-банк предложил новый сервис для путешественников - бесплатные рестораны в аэропортах.

Версия для печати

Банк разработал сервис, который делает бесплатными все рестораны в российских аэропортах.

Вы расплачиваетесь картой Альфа-банка в ресторане.

Искусственный интеллект определяет, что этот ресторан находится именно в аэропорту и автоматически добавляет ваш чек для компенсации.

Компенсировать банк сможет 5000 рублей за каждый чек.

Чтобы подключиться к такому сервису достаточно стать членом А-клуба или подключить сервис Альфа-премиум. А еще премиальным клиентам банк предложил альтернативу банковским картам и стал выдавать кольца для оплаты.

Научитесь рассчитывать зарплату — пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

На двухмесячном курсе эксперты «Клерка» расскажут: как оформлять договоры, считать зарплату, отпускные, больничные.

Выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Смотрите полную программу курса или оставьте заявку ниже — расскажем больше о профпереподготовке.

Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность менеджеров банка: вредные советы

За что чаще всего всего привлекают к субсидиарной ответственности менеджеров банка? На это есть целых 5 причин (и вредных советов). Если не совершать тех ошибок, о которых пойдет речь ниже, то можно существенно снизить риски привлечения к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность менеджеров банка: вредные советы

Повышение квалификации

Торговый сбор

Пошив шуб контролеры хотели из бытовых услуг перевести в продажу. Но суд стал против

Помните, как в сказе про Федота-стрельца царь посылал его за тем, «чего на свете вообще не может быть»? Так вот и проверяющие иногда ищут то же самое. И находят. Но вышестоящие инстанции их поправляют.

Пошив шуб контролеры хотели из бытовых услуг перевести в продажу. Но суд стал против

Мероприятия

Разместить
Информационные технологии

Федеральные и региональные ведомства будут быстрее выпускать свои сервисы на Госуслуги. Им сделали конструктор

Два года работы над порталом, разработка стандартизации всех типовых элементов оказания услуг и теперь каждое ведомство по принципу «лего» может собрать и запустить собственный сервис на Госуслугах.

Ликвидация бизнеса

Покинуть ЕГРЮЛ не так просто. Иногда бизнесом придется заниматься принудительно

Есть случаи, когда компании протестуют, когда их удаляют из ЕГРЮЛ. Есть случаи, когда протестуют, если их возвращают. Обычно, когда остаются какие-то долги. Но арбитры, как правило, на стороне кредиторов. Об этом — далее.

Покинуть ЕГРЮЛ не так просто. Иногда бизнесом придется заниматься принудительно
Читать еще