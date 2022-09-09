Альфа-банк сделал бесплатными все рестораны в российских аэропортах

Банк разработал сервис, который делает бесплатными все рестораны в российских аэропортах.

Вы расплачиваетесь картой Альфа-банка в ресторане.

Искусственный интеллект определяет, что этот ресторан находится именно в аэропорту и автоматически добавляет ваш чек для компенсации.

Компенсировать банк сможет 5000 рублей за каждый чек.

Чтобы подключиться к такому сервису достаточно стать членом А-клуба или подключить сервис Альфа-премиум. А еще премиальным клиентам банк предложил альтернативу банковским картам и стал выдавать кольца для оплаты.