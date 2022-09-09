👷 Будут снижать утомляемость сотрудников в оборонке и повышать их работоспособность, чтобы они могли работать по выходным и сверхурочно

Вышел приказ Минпромторга от 02.09.2022 № 3750 с методическими рекомендациями по применения постановления Правительства от 01.08.2022 № 365 (об особенностях трудовых отношений в оборонке).
В методичке сказано, что работодатель должен издать нормативку, в которой будут прописаны все трудовые особенности. Там же будет перечень сотрудников, для которых введены эти правила.
Сотрудников надо письменно ознакомить с этим документом и разъяснить коллективу все нюансы.
В перечень не надо включать тех, кого по ТК нельзя привлекать к сверхурочке: беременных и несовершеннолетних.
Кроме того, надо учесть, что есть категории работников, которые могут отказаться от работы по вечерам и в выходные: инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, матери-одиночки с детьми до 14 лет и т.д.
Все сверхурочные часы рекомендовано оплачивать в двойном размере.
При этом работодатель должен предусмотреть мероприятия для:В коллективе надо создавать благоприятный климат, делать места для отдыха, душевые, медпункт.
- поддержание работоспособности работников;
- снижение утомляемости работников, риска травматизма и аварийности;
- сочетание работы с семейной нагрузкой.
Можно кормить сотрудников бесплатно или давать им продуктовые наборы,
Работодатель должен позаботиться о путевках в санаторий для сотрудников и их детей.
Напомним, по новым трудовым правилам может быть:
- сверхурочная работа не более 4 часов в день;
- работа в выходные дни (но в месяц должно быть не менее 4 выходных);
- перенесение отпуска, если работодатель не укладывается в сроки по госконтракту;
- отзыв из отпуска с предупреждением за 3 дня.