👷 Будут снижать утомляемость сотрудников в оборонке и повышать их работоспособность, чтобы они могли работать по выходным и сверхурочно

Вышел приказ Минпромторга от 02.09.2022 № 3750 с методическими рекомендациями по применения постановления Правительства от 01.08.2022 № 365 (об особенностях трудовых отношений в оборонке).

В методичке сказано, что работодатель должен издать нормативку, в которой будут прописаны все трудовые особенности. Там же будет перечень сотрудников, для которых введены эти правила.

Сотрудников надо письменно ознакомить с этим документом и разъяснить коллективу все нюансы.

В перечень не надо включать тех, кого по ТК нельзя привлекать к сверхурочке: беременных и несовершеннолетних.

Кроме того, надо учесть, что есть категории работников, которые могут отказаться от работы по вечерам и в выходные: инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, матери-одиночки с детьми до 14 лет и т.д.

Все сверхурочные часы рекомендовано оплачивать в двойном размере.

При этом работодатель должен предусмотреть мероприятия для: поддержание работоспособности работников;

снижение утомляемости работников, риска травматизма и аварийности;

сочетание работы с семейной нагрузкой.

В коллективе надо создавать благоприятный климат, делать места для отдыха, душевые, медпункт.

Можно кормить сотрудников бесплатно или давать им продуктовые наборы,

Работодатель должен позаботиться о путевках в санаторий для сотрудников и их детей.

Напомним, по новым трудовым правилам может быть: