👷 Будут снижать утомляемость сотрудников в оборонке и повышать их работоспособность, чтобы они могли работать по выходным и сверхурочно

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, может быть работа по выходным, отмена отпусков и т.д. Но при этом работодатель будет создавать условия, чтобы люди могли совмещать работу с семьей, не утомлялись и были работоспособны.

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Вышел приказ Минпромторга от 02.09.2022 № 3750 с методическими рекомендациями по применения постановления Правительства от 01.08.2022 № 365 (об особенностях трудовых отношений в оборонке).

В методичке сказано, что работодатель должен издать нормативку, в которой будут прописаны все трудовые особенности. Там же будет перечень сотрудников, для которых введены эти правила.

Сотрудников надо письменно ознакомить с этим документом и разъяснить коллективу все нюансы.

В перечень не надо включать тех, кого по ТК нельзя привлекать к сверхурочке: беременных и несовершеннолетних.

Кроме того, надо учесть, что есть категории работников, которые могут отказаться от работы по вечерам и в выходные: инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, матери-одиночки с детьми до 14 лет и т.д.

Все сверхурочные часы рекомендовано оплачивать в двойном размере.

При этом работодатель должен предусмотреть мероприятия для:

  • поддержание работоспособности работников;
  • снижение утомляемости работников, риска травматизма и аварийности;
  • сочетание работы с семейной нагрузкой.
В коллективе надо создавать благоприятный климат, делать места для отдыха, душевые, медпункт.

Можно кормить сотрудников бесплатно или давать им продуктовые наборы,

Работодатель должен позаботиться о путевках в санаторий для сотрудников и их детей.

Напомним, по новым трудовым правилам может быть:

  • сверхурочная работа не более 4 часов в день;
  • работа в выходные дни (но в месяц должно быть не менее 4 выходных);
  • перенесение отпуска, если работодатель не укладывается в сроки по госконтракту;
  • отзыв из отпуска с предупреждением за 3 дня.

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