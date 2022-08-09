Трудовое право

❗ Работникам будут отменять отпуска, если горят сроки по оборонному госконтракту

Недавно правительство получило право вводить особенности трудовых отношений в некоторых организациях (ст. 252 ТК). И оно их ввело. Сотрудников в оборонке будут без их согласия вызывать на работу в выходные и привлекать к сверхурочке.

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Опубликовано постановление правительства от 01.08.2022 № 1365.

Новые трудовые правила касаются сотрудников, которые работают в ОПК и фирмах, заключивших ГОЗ. Перечень таких организаций утвердит Минпромторг.

В частности, без согласия работника будет:

  • сверхурочная работа не более 4 часов в день с оплатой в двойном размере;
  • работа в выходные дни с оплатой в двойном размере (но в месяц должно быть не менее 4 выходных);
  • перенесение отпуска, если работодатель не укладывается в сроки по госконтракту;
  • отзыв из отпуска с предупреждением за 3 дня.

Для работы в выходные и сверхурочно потребуется согласие, если сотрудник — инвалид или у него маленькие дети и всех те, кого по ТК нельзя привлекать без согласия.

О новом графике работы сотрудников будут предупреждать минимум за 3 дня. В неделю у людей будет минимум 24 часа непрерывного отдыха.

При этом работодателям рекомендуют принимать дополнительные меры по санитарно-бытовому, медицинскому обслуживанию и оздоровлению работников, а также обеспечению отдыха их несовершеннолетних детей.

Документ вступит в силу с 13.08.2022.

Ранее мы рассказывали, что по новому закону кабмин сможет вводить спецмеры в экономике и диктовать трудовые правила.

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