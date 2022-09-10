Коллекторам упростили регистрацию. Дистанционно через Госуслуги

С помощью сервисов Госуслуг коллекторы смогут дистанционно вносить сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, заявили в ФССП России.

Новый сервис ведомства создан для упрощения процедуры и сокращения сроков предоставления государственной услуги.

С помощью Госуслуг пользователи смогут направить в ФССП заявления о необходимости внесения сведений о юридическом лице в госреестр, о внесении изменений или об исключении из госреестра.

Также с помощью сервиса можно направить заявление на исправление опечаток, ошибок в выданных документах.