Исполнительное производство

Коллекторам упростили регистрацию. Дистанционно через Госуслуги

Коллекторы России теперь могут вносить данные через портал Госуслуг.

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С помощью сервисов Госуслуг коллекторы смогут дистанционно вносить сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, заявили в ФССП России.

Новый сервис ведомства создан для упрощения процедуры и сокращения сроков предоставления государственной услуги.

С помощью Госуслуг пользователи смогут направить в ФССП заявления о необходимости внесения сведений о юридическом лице в госреестр, о внесении изменений или об исключении из госреестра.

Также с помощью сервиса можно направить заявление на исправление опечаток, ошибок в выданных документах.

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