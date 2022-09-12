Самозанятые

👎 Самозанятые не могут продавать товары своему работодателю и сдавать ему в аренду имущество. Так считает Минфин

При оказании услуг своим бывшим и нынешним работодателям нельзя применять НПД. Это же правило работает и для продажи товаров, и для аренды, считает Минфин.

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Разъяснения — в письме от 24.08.2022 № 03-11-06/82525.

Минфин ссылается на п.8 ч.2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ об НПД. Там сказано, что не признаются объектом налогообложения НПД доходы от услуг (работ) по гражданско-правовым договорам, при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели или бывшие работодателями (менее 2 лет назад).

Отсюда Минфин делает вывод, что товары тоже нельзя продавать работодателям.

Между тем, товары продают по договору купли-продажи, но никак не по договору услуг. А запрет на сотрудничество с работодателями в законе № 422-ФЗ есть только по договорам ГПХ на услуги и работы.

Напомним, что самозанятые могут торговать только товарами собственного производства. Продавать покупные товары в рамках НПД нельзя.

Аналогичное мнение по запрету сотрудничества с работодателем Минфин высказывает и по поводу аренды, хотя аренда не является ни услугой, ни работой.

О том, что при аренде имущества нельзя применять НПД, Минфин сообщает в письме от 19.08.2022 № 03-11-11/81142.

Впрочем, такие разъяснения Минфин давал и раньше — например, в письме № 03-11-11/91345 от 12.11.2021.

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Самозанятые

👎 Самозанятые не могут продавать товары своему работодателю и сдавать ему в аренду имущество. Так считает Минфин

При оказании услуг своим бывшим и нынешним работодателям нельзя применять НПД. Это же правило работает и для продажи товаров, и для аренды, считает Минфин.

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