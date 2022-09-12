👷 Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога

Но если компания уплатила НДФЛ за иностранных работников, это значит, что они получили экономическую выгоду. То есть у них будет натуральный доход, с которого надо удержать НДФЛ.

То есть с уплаченной суммы НДФЛ надо удержать НДФЛ. При этом надо учитывать, что расчет НДФЛ пойдет с зачетом уплаченного фиксированного платежа.

Между тем, если в дальнейшем эту сумму патентного НДФЛ работодатель будет удерживать из зарплаты иностранцев, то у них не будет экономической выгоды и натурального дохода. В этом случае уплаченный за них фиксированный платеж не облагается налогом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.08.2022 № 03-04-06/81342.