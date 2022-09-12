Налоги, взносы, пошлины

Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки

С Латвией больше нет соглашения об избежании двойного налогообложения. С Украиной не будет с 2023 года.

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Между РФ и Латвийской Республикой было соглашение «об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал». Но 16 мая Латвия приостановила его действие.

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.08.2022 № 03-08-05/82048.

Сейчас власти думают, что можно предпринять, чтобы минимизировать негативные налоговые последствия для российских налогоплательщиков.

Как только решение будет принято, людям об этом сообщат.

Кроме того, с 1 января 2023 года прекратит действие аналогичное соглашение с Украиной. Нота об этом была получена 8 июня.

Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных с 1 января или после 1 января 2023 года.

В отношении других налогов СИДН не будет действовать за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года.

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