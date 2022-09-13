Ковидные субсидии не облагают налогом по УСН и не включают в раздел 3 декларации

Тему обсуждают наш подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Речь идет о субсидии по постановлению Правительства от 24.04.20 № 576. Ее платили пострадавшему бизнесу из перечня в размере 12 130 руб. на сотрудника.

Она не облагается налогом на основании пп.60 п.1 ст. 251 НК. Это подтверждает Минфин в письме от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953.

Коллеги высказали предположение, что раз субсидия не облагается налогом, то ее следует отразить в разделе 3 декларации по УСН.

Но так делать не надо. Дело в том, что в разделе 3 отражается целевое финансирование. Эта ковидная субсидия целевой не является. Деньги можно было потратить куда угодно.

А значит, отражать эту субсидию в декларации по УСН вообще не надо.

Смотрите в нашей таблице нормы НК по целевым средствам и субсидиям.

Вид поступлений Норма НК Целевое финансирование подпункт 14 пункта 2 статьи 251 НК Целевые средства пункт 2 статьи 251 НК Субсидия за нерабочие дни подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК

Суть раздела 3 декларации по УСН в том, чтобы показать, что полученные целевые средства направлены на нужные цели. А вовсе не в том, чтобы просто показать получение бюджетных средств.