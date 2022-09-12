❓ У бухгалтеров проблемы с регистрацией обособок из-за неточного адреса

Но что делать, если адрес нестандартный, сокрушаются подписчики нашего Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

Компания регистрирует обособку, адрес которой: «459 метров на юго-восток от железнодорожного вокзала».

Этот адрес в бланк сообщения бухгалтер забила вручную и отправила через Сбис. Но пришел отказ. Тогда директор лично отправился в налоговую, чтобы сдать бланк на бумаге, но его снова не приняли.

Дело в том, что налоговикам нужен адрес по ФИАС.

Коллеги рассказывают, что несколько лет назад удавалось сдать сообщения с адресами, которых нет в справочнике. Например, «пересечение улиц такой-то и такой-то», «такой-то километр по такой-то трассе», «около деревни такой-то».

Но сейчас такое не проходит.

Речь идет о строительном участке. Как известно, налоговики настаивают на том, чтобы строительные фирмы регистрировали обособку, когда начинают стройку на участке. Но, как говорится, гладко было на бумаге...

Бухгалтеры делятся своим печальным опытом по неудачной регистрации обосбок:

— Мы одни из сотни подрядчиков Газпрома. Не удалось признать ОП. — Есть охотхозяйство, деятельность ведет на территории согласно охотхозяйственного соглашения. В нем лишь описание границ. Так и не зарегистрировали обособку по причине отсутствия адреса.

Проверить, есть ли адрес в ФИАС, можно здесь.

Сведения об адресах вносят местные власти. Туда и надо обращаться, если у строительного участка действительно еще нет официального адреса, советуют коллеги.

А у вас были обособки с нетривиальным адресом? Удалось их зарегистрировать?