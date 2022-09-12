Работа над бюджетом на 2023-2025 год будет самой сложной в карьере Силуанова

Главная задача для нового бюджета — заложить расходы на достижение технологического суверенитета страны, сообщил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима «достаточно длительная программа»

В новом бюджете учтут спад доходов от продажи российской нефти за рубеж. А также сокращение налоговых поступлений, ведь доходы российских компаний упали.

Траты на поддержку бизнеса будут закладывать в бюджет на всю предстоящую трехлетку.

Антон Силуанов также рассказал, что Минфин планирует представить новый вариант бюджетных правил, который позволит защититься от рисков.

Интересно, отменят необоснованные траты государственных ведомств на аренду помещений и дорогих заграничных машин? Минфин порывался.