Экономика России

Работа над бюджетом на 2023-2025 год будет самой сложной в карьере Силуанова

Антон Силуанов заявил, что подготовка нового бюджета будет для него испытанием.

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Главная задача для нового бюджета — заложить расходы на достижение технологического суверенитета страны, сообщил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

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В новом бюджете учтут спад доходов от продажи российской нефти за рубеж. А также сокращение налоговых поступлений, ведь доходы российских компаний упали.

Траты на поддержку бизнеса будут закладывать в бюджет на всю предстоящую трехлетку.

Антон Силуанов также рассказал, что Минфин планирует представить новый вариант бюджетных правил, который позволит защититься от рисков.

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