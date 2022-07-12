Государственные ведомства

Госкомпании ответят за дорогие мерседесы. Минфин потребовал оценку трат

Необоснованные расходы крупных государственных компаний оценит Минфин. Для этого ведомство разработало специальные методические рекомендации и подготовило мониторинг их исполнения.

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Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.

К необоснованным тратам ведомство отнесло аренду дополнительных помещений и автомобилей класса «люкс».

Отдельно оценят траты в крупных государственных компаниях, которые имеют доступ к бюджетным деньгам.

В рекомендациях устанавливают порядок сокращения таких расходов. Документ одобрен рабочей группой при комиссии кабмина.

Власти занялись проверкой трат из бюджета после введения жестких санкций против России. Так, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил ведомствам оптимизировать траты госсредств на 10%.

 

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Государственные ведомства

Госкомпании ответят за дорогие мерседесы. Минфин потребовал оценку трат

Необоснованные расходы крупных государственных компаний оценит Минфин. Для этого ведомство разработало специальные методические рекомендации и подготовило мониторинг их исполнения.

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