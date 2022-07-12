Госкомпании ответят за дорогие мерседесы. Минфин потребовал оценку трат

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ведомства.
К необоснованным тратам ведомство отнесло аренду дополнительных помещений и автомобилей класса «люкс».
Отдельно оценят траты в крупных государственных компаниях, которые имеют доступ к бюджетным деньгам.
В рекомендациях устанавливают порядок сокращения таких расходов. Документ одобрен рабочей группой при комиссии кабмина.
Власти занялись проверкой трат из бюджета после введения жестких санкций против России. Так, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил ведомствам оптимизировать траты госсредств на 10%.