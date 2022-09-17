НДФЛ

Матпомощь от профсоюза не облагается НДФЛ

Выплаты от профкома освобождены от НДФЛ в том случае, если это выплаты не по трудовому договору.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.

Норма об НДФЛ с выплат, производимых профсоюзными комитетами (в том числе матпомощи), заложена в п.31 ст. 217 НК.

Речь идет о выплате членам профсоюза за счет членских взносов. Такая выплата не облагается НДФЛ, если она не связана с выполнением членом профсоюза трудовых обязанностей.

Если же работодатель выплачивает матпомощь или делает сотруднику подарок, то такой доход не облагается в размере 4 000 рублей. То есть необлагаемая сумма: 4 тыс. — для подарка и 4 тыс. — для матпомощи.

 

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