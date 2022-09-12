Стоимость обучения в автошколах вырастет. Бизнес нерентабельный из-за новых цен на машины и их ремонт

За последние десять лет число автошкол снизилось почти вдвое, с 14 до 7 тысяч, а количество учеников – с 5 до 2,5 миллиона в год, пишут «Известия».

За последние шесть месяцев цены на автомобили и запчасти подорожали. Так что к концу года большинство школ будет вынуждено прекратить свою деятельность, считает глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Покупательская способность людей тоже упала.

До 2022 года интерес у людей к обучению в автошколах еще сохранялся, но этой весной количество будущих водителей заметно сократилось – примерно на 50% по сравнению с доковидными временами.

Останутся на плаву лишь те автошколы, у которых помещения находятся в собственности и есть госконтракты на подготовку водителей. Но цены на услуги все равно вырастут.

На российском авторынке на 30% упали продажи по сравнению с 2021 годом. Ждем, когда в продаже появятся русские автомобили с китайской начинкой.