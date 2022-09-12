Вклады

На рынке рублевых вкладов аномалия со ставками и сроками. Самые выгодные сейчас короткие вклады на месяц

Ставки по коротким депозитам выше, чем по длительным уже 5 месяцев.

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В течение последних пяти месяцев на российском рынке рублевых вкладов наблюдается аномалия, ставки по депозитам на короткий срок выше, чем на длительный, как заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Обычно ситуация должна быть противоположной. Чем дольше срок вклада, тем выше ставка.

Все началось с марта 2022, когда ставки по депозитам на срок до 30 дней достигали уровня 20% годовых, а на срок свыше трех лет всего лишь 8,5%.

Специалисты называют такую ситуацию инверсией. Она связана с ожиданием снижения процентных ставок в экономике.

Еще в феврале 2022 года ставки по коротким депозитам составляли порядка 6,25%, а по длительным – 7,08%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября. Скорее всего ЦБ ее снизит.

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