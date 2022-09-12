Учет в строительстве

Строительным компаниям Подмосковья упростили регистрацию объектов. Но долевое строительство в них не вошло

В Московской области доступен новый комплекс цифровых услуг для застройщиков.

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Теперь на портале госуслуг Московской области застройщику достаточно подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а постановка на кадастровый учет, регистрация права и присвоение адреса пройдут в проактивном режиме. Правда, упрощенный режим касается не всех объектов.

Услуги для застройщиков популярны на региональном портале. Благодаря оптимизации ввести строительный объект в эксплуатацию стало проще.

Услуга «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Московской области доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы».

Застройщику надо подать онлайн-заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Если ведомство принимает положительное решение, то оно само формирует заявление в Росреестр для постановки объекта на кадастровый учет и регистрацию права. Также объекту проактивно будет присвоен адрес. Застройщику при этом подавать дополнительные заявления не нужно.

Срок оказания услуги – не более пяти рабочих дней.

А вот зарегистрировать онлайн многоквартирные дома, которые строятся жилищно-строительными кооперативами или на деньги дольщиков, не получится. Также изменения не касаются объектов недвижимости, которые построены с привлечением средств нескольких лиц, если застройщик и иное лицо не договорились о возникновении прав на построенные объекты.

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