Отпуска

Половина россиян провела летний отпуск дома

Каждый второй россиянин остался в отпуске дома, 9% опрошенных испытали постотпускную депрессию.

Версия для печати

50% россиян остались в отпуске дома, 15% посетили юг России, а 13% провели законный отдых на даче, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный hh.ru.

На портале hh.ru опросили 1,7 тыс. работников, 9% из которых признались, что испытывали депрессию до отпуска, а 21% заявили, что депрессивное состояние настигло их после отдыха.

Подавленное эмоциональное состояние до отпуска испытали маркетологи и бухгалтеры.

Труднее всего выходить на работу оказалось HR-ам, юристам и логистам. 

Четверть опрошенных заявила, что всегда испытывает постотпускную депрессию, а 14% признались, что столкнулись с этим впервые.

Бухгалтеры, научитесь законно экономить налоги и защитите компанию от проверок — пройдите онлайн-курс «Клерка»

Эксперт Никита Болтинский покажет, как легально снизить налоговую нагрузку и использовать белые схемы так, чтобы ни один инспектор не прикопался.

Онлайн-курс «Налоговая оптимизация в 2022 году: основы для бухгалтера и директора» стоит 7800 рублей. Посмотрите полную программу курса или заполните форму ниже — расскажем больше.

Повышение квалификации

Налоговые проверки

Сомнения, сомнения, сомнения...

К сожалению, в настоящее время флюгер судов развернулся в противоположную для налогоплательщика сторону, все более усиливая позицию по правомерности истребования у них в случае возникновения сомнений налоговых органов не только пояснений, но и документов.

Сомнения, сомнения, сомнения...

Мероприятия

Разместить
Товарный знак

VK приобрела «Дзен» и «Новости». Для читателей ничего не изменится

VK закрыла сделку по покупке у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре 2022 г. выкупила у «О2О холдинг».

Читать еще