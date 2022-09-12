Половина россиян провела летний отпуск дома

50% россиян остались в отпуске дома, 15% посетили юг России, а 13% провели законный отдых на даче, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный hh.ru.

На портале hh.ru опросили 1,7 тыс. работников, 9% из которых признались, что испытывали депрессию до отпуска, а 21% заявили, что депрессивное состояние настигло их после отдыха.

Подавленное эмоциональное состояние до отпуска испытали маркетологи и бухгалтеры.

Труднее всего выходить на работу оказалось HR-ам, юристам и логистам.

Четверть опрошенных заявила, что всегда испытывает постотпускную депрессию, а 14% признались, что столкнулись с этим впервые.