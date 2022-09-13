Люди все чаще выбирают коворкинги вместо работы из дома или офиса

К концу 2022 года в Москве появится почти 250 тыс.кв.м. коворкингов, заявляют эксперты «Ъ».

Сегмент расширяется за счет наличия на рынке неиспользуемой недвижимости, а также стремлению арендаторов заключать договоры на максимально гибких условиях.

К сентябрю 2022 года уже открылось 15 новых коворкингов, общей площадью 104 тыс. кв.м.

Это уже на 30,4% больше, чем за весь 2021 год.

В 2019 году всего было введено 53 тыс.кв.м. коворкингов.

Средний срок аренды коворкинга 2-3 года, против 5-6 лет в классическом офисе.

Много офисов освободилось после ухода иностранных компаний с российского рынка.

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До конца 2022 года планируют начать работу еще 33 новых коворкинга.