Банкам стало легче найти IT-специалистов. Потому что технологические компании сокращают штат

Раньше финансовые компании не могли найти классных айтишников, потому что те предпочитали идти в технологические и криптовалютные организации.

Сейчас ситуация кардинально меняется.

Технологические компании испытывают трудности и сокращают кадры. Microsoft и Apple, например, приостановили прием на работу новых сотрудников.

Всего в 2022 году в IT сфере уволилось 75 тыс. сотрудников по всему миру.

Кандидаты смотрят на рынок труда реалистично, отметил отмечает Джош Вудс, глава подразделения по систематизированному трейдингу брокерской компании Citadel Securities.

Теперь, IT-специалисты активнее рассматривают финансовые организации, как новые места для работы.