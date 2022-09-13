Безработица на историческом минимуме. ВВП перестал падать

В июне спад производства российской промышленности составлял 2,4% (в годовом выражении).

В июле такой спад оказался уже на уровне 0,5%. Сокращение ВВП снизилось с 4,9% в июне до 4,3% в июле 2022.

«В августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков», – сообщил Путин.

Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле он составил всего 3,9%.

Несмотря на то, что иностранные компании покидают Россию и сокращают сотрудников, уровень безработицы остается рекордно низким.