Иностранные работодатели уходят, а безработица падает

На начало сентября уровень зарегистрированной безработицы в России остается низким.

Не трудоустроены 665 тыс. человек.

Сокращается число работников, занятых неполный день со 142,5 тыс. до 128 тыс. человек.

«С15 августа по 5 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. Это 0,9% от общей численности работников в РФ», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На 9 тыс. человек уменьшилось число работников в простое. Сегодня это 97 тыс. человек.

По статистике сервиса «Работа.ру» число вакансий от работодателей в августе выросло на 10%.

Активно ищут сотрудников в сфере торговли, закупок и производства.

Эксперты говорят, что, если иностранные компании продолжат уходить с российского рынка, статистика может измениться.

Недавно компания Avaya заявила об уходе из России и увольнении всех сотрудников.