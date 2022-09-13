С 2023 года для уплаты имущественных налогов и НДФЛ будет новая форма уведомления

Опубликован проект приказа ФНС с новой формой уведомления. Новый бланк будут применять с 2023 года.

В уведомлении, как и сейчас, будет информация о таких налогах:

транспортный налог;

земельный налог;

налог на имущество физлиц;

НДФЛ, не удержанный налоговым агентом;

НДФЛ с выигрышей в азартных играх;

НДФЛ с процентов по вкладам;

НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб.

Сейчас для каждого налога в уведомлении указывают информацию для уплаты, в том числе КБК.

В новом уведомлении такая информация будет указана только один раз – для уплаты на единый налоговый счет.

Новый бланк понадобился из-за того, что с 2023 года меняется система уплаты налогов. Платить надо будет на один общий КБК.