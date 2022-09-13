С 2023 года для уплаты имущественных налогов и НДФЛ будет новая форма уведомления

Опубликован проект приказа ФНС с новой формой уведомления. Новый бланк будут применять с 2023 года.
В уведомлении, как и сейчас, будет информация о таких налогах:
- транспортный налог;
- земельный налог;
- налог на имущество физлиц;
- НДФЛ, не удержанный налоговым агентом;
- НДФЛ с выигрышей в азартных играх;
- НДФЛ с процентов по вкладам;
- НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб.
Сейчас для каждого налога в уведомлении указывают информацию для уплаты, в том числе КБК.
В новом уведомлении такая информация будет указана только один раз – для уплаты на единый налоговый счет.
Новый бланк понадобился из-за того, что с 2023 года меняется система уплаты налогов. Платить надо будет на один общий КБК.