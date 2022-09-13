Налог на имущество физических лиц

С 2023 года для уплаты имущественных налогов и НДФЛ будет новая форма уведомления

Сообщать вам, сколько налогов надо заплатить, налоговики будут на новом бланке.

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Опубликован проект приказа ФНС с новой формой уведомления. Новый бланк будут применять с 2023 года.

В уведомлении, как и сейчас, будет информация о таких налогах:

  • транспортный налог;
  • земельный налог;
  • налог на имущество физлиц;
  • НДФЛ, не удержанный налоговым агентом;
  • НДФЛ с выигрышей в азартных играх;
  • НДФЛ с процентов по вкладам;
  • НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб.

Сейчас для каждого налога в уведомлении указывают информацию для уплаты, в том числе КБК.

В новом уведомлении такая информация будет указана только один раз – для уплаты на единый налоговый счет.

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Новый бланк понадобился из-за того, что с 2023 года меняется система уплаты налогов. Платить надо будет на один общий КБК.

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