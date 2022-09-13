Самозанятые

🍯 Самозанятых с экологически чистым медом внесут в реестр

Самозанятым дадут возможность попасть в реестр производителей органической продукции. Сейчас такая возможность есть только у юрлиц и ИП.

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Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму группой сенаторов.

Поправки вносят в закон № 280-ФЗ «Об органической продукции».

Те, кто находится в этом реестре, могут продавать свою экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со знаком «Органик» (белый лист на зеленом фоне). Рядом с ним печатают QR-код, по которому покупатель найдет информацию о продукте и номер производителя в реестре.

При производстве органики запрещено применять:

  • агрохимикаты;
  • пестициды;
  • антибиотики;
  • ГМО;
  • стимуляторы роста и откорма животных;
  • гормональные препараты.

В пояснительной записке говорится, что самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов (ягод, грибов).

Но доступа в реестр производителей органической продукции у них сейчас нет. Этот правовой пробел исправят.

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