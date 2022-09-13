🍯 Самозанятых с экологически чистым медом внесут в реестр

Бухгалтеры, научитесь законно экономить налоги и защитите компанию от проверок — пройдите онлайн-курс «Клерка»

Эксперт Никита Болтинский покажет, как легально снизить налоговую нагрузку и использовать белые схемы так, чтобы ни один инспектор не прикопался.

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