🍯 Самозанятых с экологически чистым медом внесут в реестр

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму группой сенаторов.
Поправки вносят в закон № 280-ФЗ «Об органической продукции».
Те, кто находится в этом реестре, могут продавать свою экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со знаком «Органик» (белый лист на зеленом фоне). Рядом с ним печатают QR-код, по которому покупатель найдет информацию о продукте и номер производителя в реестре.
При производстве органики запрещено применять:
- агрохимикаты;
- пестициды;
- антибиотики;
- ГМО;
- стимуляторы роста и откорма животных;
- гормональные препараты.
В пояснительной записке говорится, что самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов (ягод, грибов).
Но доступа в реестр производителей органической продукции у них сейчас нет. Этот правовой пробел исправят.