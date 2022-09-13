Уже есть план, как развивать Дальний Восток. И чем привлекать инвесторов

В 2021 году запустили национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Регионы готовят мастер-планы.

Мастер-план поможет ответить на вопросы:

Как распределить туристические потоки в регионе; Какую специализацию выбрать региону; Как развивать регион и с помощью каких средств.

На Дальнем Востоке океан, уникальные природные ресурсы, термальные источники, необычная еда.

Тут можно развивать любой вид туризма от пешеходного до гастрономического.

В ДФО мало мест размещения, соответствующих современным стандартам качества. 12% отелей работает в серую.

Мастер-план предполагает строительство почти 30 тысяч новых номеров и сокращение серого рынка с 12% до 1% к 2035 году.

Для масштабного строительства планируют привлечь государственное финансирование и средства частных инвесторов.

В 2021 году Дальний Восток посетило почти 3,5 млн туристов.