Уже есть план, как развивать Дальний Восток. И чем привлекать инвесторов

В 2021 году запустили национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Регионы готовят мастер-планы.
Мастер-план поможет ответить на вопросы:
- Как распределить туристические потоки в регионе;
- Какую специализацию выбрать региону;
- Как развивать регион и с помощью каких средств.
На Дальнем Востоке океан, уникальные природные ресурсы, термальные источники, необычная еда.
Тут можно развивать любой вид туризма от пешеходного до гастрономического.
В ДФО мало мест размещения, соответствующих современным стандартам качества. 12% отелей работает в серую.
Мастер-план предполагает строительство почти 30 тысяч новых номеров и сокращение серого рынка с 12% до 1% к 2035 году.
Для масштабного строительства планируют привлечь государственное финансирование и средства частных инвесторов.
В 2021 году Дальний Восток посетило почти 3,5 млн туристов.