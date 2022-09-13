В Челябинской области заработал механизм промышленной ипотеки

В России с 7 сентября заработал механизм промышленной ипотеки.
«Благодаря промышленной ипотеке нашим малым и средним предприятиям можно реализовывать большие и интересные проекты», – сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Промышленную ипотеку может получить предприятие на покупку недвижимости для промышленного производства.
Льготный кредит предоставят на срок до 7 лет.
Максимальная сумма кредита – 500 млн руб.
Процентная ставка по кредиту – от 3% до 5% годовых.
На ставку 3% могут рассчитывать инновационные компании.
Промышленная ипотека позволит расширить уровень промышленного производства и поддержать технологический суверенитет страны.