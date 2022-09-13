Экономика России

В Челябинской области заработал механизм промышленной ипотеки

Промышленная ипотека поможет производственным предприятиям реализовать намеченные проекты.

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В России с 7 сентября заработал механизм промышленной ипотеки.

«Благодаря промышленной ипотеке нашим малым и средним предприятиям можно реализовывать большие и интересные проекты», – сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Промышленную ипотеку может получить предприятие на покупку недвижимости для промышленного производства.

Льготный кредит предоставят на срок до 7 лет.

Максимальная сумма кредита – 500 млн руб.

Процентная ставка по кредиту – от 3% до 5% годовых.

На ставку 3% могут рассчитывать инновационные компании.

Промышленная ипотека позволит расширить уровень промышленного производства и поддержать технологический суверенитет страны.

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