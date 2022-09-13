Экономика России

Алкоголь по параллельному импорту в страну ввозить не будут

Велик риск завезти в страну много некачественной и контрафактной продукции.

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Министерство финансов не поддержало идею начать параллельный импорт алкоголя, предложенную Ассоциацией компаний розничной торговли, пишет «Интерфакс».

Минфин боится завоза контрафакта.

Параллельный импорт предполагает ввоз товара без разрешения правообладателя, а значит велик риск ввезти подделку.

С учетом возможного нанесения вреда здоровью российских граждан от некачественных товаров. Минфин идею не поддержал.

Организации, которые ушли с российского рынка обеспечивали 66% импорта виски, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань.

Ассоциация компаний розничной торговли хотела ввести параллельный импорт шампанского Moet и Veuve Clicqout, а также ряда брендов, таких как Finlandia, Baileys, Hennessy и т.д.

Заместить иностранные позиции российскими производителями пока не получается.

Напомним, что о ввозе большого числа контрафакта по параллельному импорту уже заявили в ФТС.

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