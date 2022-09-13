Алкоголь по параллельному импорту в страну ввозить не будут

Министерство финансов не поддержало идею начать параллельный импорт алкоголя, предложенную Ассоциацией компаний розничной торговли, пишет «Интерфакс».
Минфин боится завоза контрафакта.
Параллельный импорт предполагает ввоз товара без разрешения правообладателя, а значит велик риск ввезти подделку.
С учетом возможного нанесения вреда здоровью российских граждан от некачественных товаров. Минфин идею не поддержал.
Организации, которые ушли с российского рынка обеспечивали 66% импорта виски, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань.
Ассоциация компаний розничной торговли хотела ввести параллельный импорт шампанского Moet и Veuve Clicqout, а также ряда брендов, таких как Finlandia, Baileys, Hennessy и т.д.
Заместить иностранные позиции российскими производителями пока не получается.
Напомним, что о ввозе большого числа контрафакта по параллельному импорту уже заявили в ФТС.