Выездные налоговые проверки

Что делать после получения акта налоговой проверки

Компания вправе предъявить возражения на акт налоговой проверки. И оспорить его. Но инспекторы часто отказывают и не предоставляют материалы проверки, чтобы компания их изучила.

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Чаще всего, такой отказ не законен. Если вам не предоставили какие-либо документы, указанные в акте налоговой проверки, обжалуйте бездействие налоговиков в вышестоящую налоговую. А затем – в суд.

Если налоговики будут настаивать, что документы не подтверждают налоговое правонарушение, возражайте.

Ваш аргумент: если документы указаны в приложении к акту, то они содержат информацию о правонарушении.

При этом налоговики могут прилагать только материалы, подтверждающие нарушение НК. А вы вправе снимать копии с материалов проверки. И изучать их весь срок, отведенный на ознакомление: месяц после получения акта, а по дополнительным материалам – 15 рабочих дней.

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