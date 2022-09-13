Что делать после получения акта налоговой проверки

Чаще всего, такой отказ не законен. Если вам не предоставили какие-либо документы, указанные в акте налоговой проверки, обжалуйте бездействие налоговиков в вышестоящую налоговую. А затем – в суд.

Если налоговики будут настаивать, что документы не подтверждают налоговое правонарушение, возражайте.

Ваш аргумент: если документы указаны в приложении к акту, то они содержат информацию о правонарушении.

При этом налоговики могут прилагать только материалы, подтверждающие нарушение НК. А вы вправе снимать копии с материалов проверки. И изучать их весь срок, отведенный на ознакомление: месяц после получения акта, а по дополнительным материалам – 15 рабочих дней.

Научим законным способам противостоять давлению налоговиков и не доводить до уголовной и субсидиарной ответственности!

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