Новые тарифные ставки на страхование опасных объектов

По новым правилам поменяется минимальная граница страхования ответственности владельцев опасных объектов. Теперь она составит – 50%.
Верхняя граница не изменилась.
Для ряда объектов тарифы изменились на 25% (например, гидротехнические сооружения).
На уровень тарифа влияют факторы риска и типы объектов.
В случае аварии на опасном объекте гражданам предусматривается выплата.
Максимальная сумма 2 млн руб.
Деньги будут выплачены страховой компанией как раз по договору обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов.
По подсчетам страховщиков снижение тарифных ставок может сократить сборы страховых компаний на треть.
Недавно изменилась стоимость ОСАГО.